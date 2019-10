85 Gelenaars behalen hun inburgeringsattest Wouter Demuynck

19 oktober 2019

19u12 1 Geel Het Geelse stadsbestuur en het Agentschap Integratie en Inburgering organiseerden zaterdagmiddag een inburgeringsfeest. De 85 nieuwe Gelenaars die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, werden in de bloemetjes gezet.

Tussen 31 augustus 2018 en 1 september 2019 behaalden 85 Gelenaars hun inburgeringsattest. Zij werden ontvangen in cultuurcentrum de Werft, waar burgemeester Vera Celis en schepen van Diversiteit Griet Smaers hen een oorkonde overhandigden. De 85 Gelenaars, 43 mannen en 42 vrouwen, zijn afkomstig uit 30 verschillende landen. De voornaamste herkomstlanden zijn Afghanistan (10,6%), Roemenië (9,4%) en Marokko (8%).

Basiscursus Nederlands

De inburgeraars die hun attest kregen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus maatschappelijke oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en verhogen ze hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering assisteren hen bij werk te vinden of studeren en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.

