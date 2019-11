80 gezinnen testen meelwormengehakt van Geelse wetenschappers uit: “Insecten kunnen eiwitten van hoge kwaliteit leveren” Wouter Demuynck

11 november 2019

14u44 0 Geel De Geelse campus van de KU Leuven werkt, samen met praktijkcentrum Inagro en 34 Europese partners, aan een nieuw project om bepaalde insectenproducten op een grotere schaal te fabriceren. De Geelse wetenschappers zullen het meelwormengehakt dat ze ontwikkeld hebben voorschotelen aan 80 gezinnen uit Portugal en Denemarken.

In 2050 zullen er naar schatting 9,1 miljard mensen zijn op aarde en zal er ongeveer 60% meer voedsel nodig zijn. Vooral de levering van eiwitten voor dieren en mensen vormt een uitdaging. Een overstap naar andere eiwitbronnen dringt zich dan ook op.

Ontbrekende schakel

“Eetbare insecten kunnen gekweekt worden op bruikbare reststromen van voedselverwerkende bedrijven, bijvoorbeeld tarwezemelen. Bovendien kunnen insecten eiwitten van hoge kwaliteit, aminozuren en vitaminen leveren. Zo kunnen ze de ontbrekende schakel vormen in het voedselsysteem van een duurzame kringloopeconomie”, klinkt het bij de onderzoekers van het project Susinchain, dat op 1 oktober van start ging en vier jaar duurt. In totaal werken 18 industriële en 17 academische partners aan het project mee. KU Leuven en Inagro zijn de Vlaamse partners.

Grotere schaal

Het project bundelt de krachten om recent ontwikkelde technologieën en producten uit te testen. Zo willen ze dat insectenproducten op basis van zwarte soldatenvliegen, huisvliegen, meelwormen en krekels in voeding voor dieren en/of mensen op een grotere schaal gefabriceerd kunnen worden. “Het project focust op een aantal struikelblokken in de insectensector”, legt professor Leen Van Campenhout van KU Leuven uit. “Het gaat daarbij om drempels tijdens de kweek en de verwerking, acceptatie door de consument, voedselveiligheid en mogelijke allergische reacties en duurzaamheid van de sector.”

Internationale smaaktest

In de Geelse campus van KU Leuven zal het meelwormengehakt dat er ontwikkeld wordt, onderworpen worden aan een grote, internationale smaaktest. “Het gehakt zal op tafel komen bij tachtig Deense en Portugese gezinnen. Verder testen we een aantal innovatieve technologieën voor de verwerking van insecten uit, zoals het drogen van insecten met micro- en radiofrequente golven. Tot slot doen we ook onderzoek naar de microbiologische veiligheid van insecten.”