600 laatstejaars proeven van hoger onderwijs op Thomas More Wouter Demuynck

23 januari 2020

18u23 1 Geel De Geelse campus van Thomas More was donderdag gastheer voor zo’n 600 laatstejaars van 24 verschillende middelbare scholen. Tijdens de Belevingsdag kwamen ze proeven van de talrijke opleidingen die de hogeschool te bieden heeft.

De laatstejaars konden een halve dag lang allerlei workshops volgen uit een hele waaier aan opleidingen, gaande van toegepaste psychologie over orthopedie tot bouw en elektromechanica, in een aula, labo of atelier. Zo konden ze in de huid kruipen van een computerhacker, was er een workshop beleggen voor dummies en maakten ze kennis met 3D-design.

De workshops beperkten zich daarbij niet tot de opleidingen die in Geel te volgen zijn, maar toonden een brede staalkaart van het aanbod van Thomas More.