60 jaar huwelijksgeluk voor Berta en Willy Wouter Demuynck

08 juli 2019

Het Geelse echtpaar Willy Verwimp (81) en Berta Peeters (79) vierde onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. Zij leerden elkaar destijds kennen op de kermis in Larum, waarvan Berta ook afkomstig is. Willy is oorspronkelijk van Geel-Punt. Samen hebben ze drie kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Berta en Willy hebben vroeger allebei bij de stad gewerkt: Willy als schilder, Berta als poetsvrouw. In zijn vrije tijd gaat Willy graag vissen, Berta houdt er dan weer van om een fietstocht te maken.