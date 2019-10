5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 4 tot 6 oktober AMK

04 oktober 2019

10u00 0

BALEN Belevingswandeling Griesbroek

Tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid kan je op zondag 6 oktober deelnemen aan drie belevingswandelingen van ongeveer 5 kilometer in de Balense natuur. Deelnemen is gratis, wel vooraf inschrijven aan de balie van Vrijetijdscentrum De Kruierie of op www.balen.be/tickets. Op deze gezellige herfstwandeling door Het Griesbroek krijg je uitleg van een gids van Natuurpunt. Vertrekken doen we om 14 uur aan Herberg Het Rustpunt (St. Anneke). Laarzen zijn aangeraden!

GEEL Pink Ladies Games

De Grote Markt van Geel kleurt zaterdag roze! Steun Think Pink met je team tijdens de Pink Ladies Games vanaf 13:30 uur. Je kan meedoen aan zes leuke en uitdagende battles in teams van 4 tot 5 ladies: geen atletische skills vereist! Daarbij is het ook nog eens de ‘Shopping Edition’: alle winkels openen op zondag, dus je kan een rustig voormiddagje shoppen combineren met een actieve namiddag. En dat allemaal voor een goed doel! Inschrijven kan op pinkladiesgames.com.

RAVELS Tentoonstelling Liesbet Slegers

Nog niets gepland om met kleuters te doen dit weekend? Van 23 september tot 18 oktober kan je in de bibliotheek van Ravels naar een beroepententoonstelling gaan kijken, geïnspireerd op de prentenboeken van Liesbet Slegers. Leuk om met de kleinsten te doen! Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kan je een kijkje gaan nemen: dat is vrijdag van 9 uur tot 12 uur en zaterdag van 9:30 uur tot 12 uur. Leuk weetje: de tentoonstelling is volledig opgericht door onze bibmedewerker Renild. Vanaf 25 oktober zal de tentoonstelling door de hele Kempen reizen om in verschillende bibliotheken te kunnen schitteren!

HOOGSTRATEN Thomas Smith: De jaren van verstand

Vrijdag om 20:15 uur komt Thomas Smith naar het Gemeenschapscentrum in Hoogstraten voor zijn comedyshow ‘De jaren van verstand’. In ‘de jaren van verstand’ komt hij geen levenslessen dicteren, maar neemt hij alledaagse zaken op de korrel en stelt hij hersenkronkels en gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot gevolg. Sociale en spirituele beschouwingen vlotjes gekoppeld aan alledaagse gebeurtenissen en observaties, luchtige zaken als twee cavia’s maar evengoed maatschappelijke thema’s als hongersnood, mensen met echte problemen, onze voedselketen en een piano! Tickets zijn te verkrijgen op be.ticketgang.eu voor 14 euro.

LILLE Titan Run

Modder, inflatables, water, bos, bergen, strand,… Je krijgt het allemaal te verwerken tijdens de Titan Run in de Lilse Bergen zondag! Enkel degene die alle zones overwint mag zichzelf een echte Titan noemen. De Titan Run is een obstakelloop over een uniek parcours van 5 of 10 kilometer. Langs het parcours staan verschillende hindernissen die overwonnen moeten worden: haalbaar voor iedereen, maar toch een hele uitdaging! Deelnemen kan individueel of in ploeg. Tickets vind je op entrando.eu en kosten rond de 40 euro, naargelang de afstand waar je aan wilt meedoen.