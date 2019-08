5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 2 tot 4 augustus Annelin Marien

02 augustus 2019

HERENTALS Herentals Feest

De Grote Markt van Herentals is vrijdag het decor van een gigantisch feest, dat toepasselijk genoeg ook Herentals Feest heet! Er zijn optredens voor jong en oud, met gratis inkom voor iedereen. De kinderen kunnen zich vanaf 13:30 uur uitleven met Kaatje, gevolgd door Cool Kids van 14:50 uur tot 15:35 uur en Campus 12 van 15:50 uur tot 16:20 uur. Het avondprogramma vanaf 16:50 uur begint met Diamonds on the Rocks, en daarna komen Laura Tesoro en zelfs De Romeo’s optreden! Je kan nadien nog tot 3 uur doorfeesten met DJ’s Les Truttes en De Tijdloze van StuBru. Tot vrijdag op Herentals Feest!

BERLAAR Rock Balder

Voor het tweede jaar op rij organiseert Station Balder het gratis festivalletje Rock Balder. Op vrijdag en zaterdag kan je op het Stationsplein komen genieten van verschillende optredens, lekkere cocktails, hapjes en kinderanimatie. Vrijdagavond staan optredens van Sun Gods (19:30 uur), Chackie Jam (21:10 uur) en The Great Pretenders Rock (22:30 uur) op het programma. Op zaterdag is het de beurt aan de Gebroeders Jacob (13:00 uur), Joshua & Bart Buls (14:50 uur), Stone Piler (17:00 uur), Danny Blue and the old socks (19:30 uur), Match13 (21:00 uur) en DJ Neelz (22:30 uur). De opbrengst voor dit alles gaat naar Tarag vzw, een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen.

GEEL Reggae Geel

Liefhebbers van reggae kunnen dit weekend hun hart weer ophalen in Geel. Vrijdag en zaterdag brengt Reggae Geel namelijk voor de 41e keer het beste aan wat Jamaica te bieden heeft naar de Belse Bossen. Alle stromingen uit de Jamaicaanse muziekcultuur komen aan bod op de vier podia die het festival biedt. Headliners van het weekend zijn Agent Sasco, Busy Signal, Rockers, Marcia Griffiths, Burna Boy, Beenie Man en Buju Banton. Tickets kopen kan op www.reggaegeel.com: voor een combiticket betaal je 65 euro, voor enkel vrijdag 35 euro en voor zaterdag 45 euro.

VORSELAAR Hoppin’ Around Vorselaar goes retro

Zaterdag kan je in Vorselaar terecht voor een dag vol vintage en rock & roll! Pleintje Heikant is vanaf 12 uur de place to be voor liefhebbers van retro, met een heleboel activiteiten en optredens. Muziek wordt verzorgd door Crystal & Runnin’ Wild, Belle Starr & the Boot Jacks en DC Snakebuster, met Vinyl DJ tussen de live optredens door. Verder vind je er een vintage retromarkt met kledij en gadgets, een oldtimershow- en rondrit, live tattoo, kinderanimatie en foodtrucks. Voor de dorstigen is er ook een groot terras aanwezig, met Seefbier van het vat. En dat allemaal met gratis inkom!

HERENTHOUT Bar-Baar invites ‘Smaak op maat’

Zaterdag en zondag nodigt Bar-Baar in Herenthout Wouter van traiteur ‘Smaak op maat’ uit voor een heuse Burgermania. Wie zin heeft in een heerlijke burger, kan dit weekend vanaf 17 uur terecht in het café de Vonckstraat. Je kan er kiezen uit een Italian, Mexican, Barbaric, Cheesy en 1001 nacht burger, met keuze uit een runds-, kip- of veggieburger. Bij de burgers zijn er ook potato wedges te verkrijgen! Loopt het water jou ook al in de mond?