54 appartementen van Tijl, Nele en Lamme Goedzak in nieuw kleedje Jef Van Nooten

22 augustus 2019

16u50 2 Geel In de Geelse woonwijk Het Velleke zijn drie vernieuwde woonblokken feestelijk geopend. In de gebouwen Tijl, Nele en Lamme Goedzak werden 54 appartementen gerenoveerd.

De appartementen in Tijl, Nele en Lamme Goedzak dateren van 1966 en waren dringend aan vernieuwing toe. De Geelse Huisvesting koos voor een erg grondige renovatie waarbij alleen de gevels en de draagvloeren van de bestaande gebouwen behouden bleven. Naast een renovatie werd ook een beperkte uitbreiding van de bouwvolumes doorgevoerd.

“De appartementen kregen nieuwe en ruime grondplannen met plaats voor een berging en een ruime leef keuken met eigen terras. De daken en muren werden geïsoleerd en de technische installaties volledig vernieuwd”, zegt Yasmine Driesmans, directeur van de Geelse Huisvesting. “Nieuwe toegangspartijen met trappen en een hellingbaan in architectonisch beton zorgen voor een optimale toegankelijkheid. Per gebouw zijn er enkele appartementen die ‘op maat’ aangepast kunnen worden voor bewoners met een fysische beperking.”

Door de renovatie krijgen de drie gebouwen uit 1966 volgens de Geelse Huisvesting een fris en hedendaags uiterlijk. “De nieuwe gevels worden afgewerkt met metalen kokers en half doorzichtige panelen van metaalgaas. Vloeren in trendy terrazzo tegels en de trapleuning in gebogen staalplaat geeft allure aan de gemeenschappelijke trappenhallen”, besluit Driesmans.

De bewoners zijn alvast tevreden met het resultaat. “Ik ben zeer blij met de verbouwing. Ik heb nu ook een ruim terras. Vroeger kon daar maar net één stoel op staan", zegt Maria Vleugels (81) die sinds 1970 in de gebouwen woont.

Het project werd gerealiseerd in drie fasen. Hierdoor hadden de bewoners de mogelijkheid om in de wijk Het Velleke te blijven wonen door een nieuw appartement te betrekken in één van de andere twee gebouwen. Op 19 september krijgen de huurders de sleutels van de laatste 18 woningen.