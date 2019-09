50 jaar huwelijksgeluk voor Mia en Jef Wouter Demuynck

13 september 2019

20u48 0

Mia Verwimp (69) en Jef Peeters (72) uit Larum (Geel) vieren dit jaar hun 50ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar leerde elkaar destijds kennen op de dorpsfeesten in Larum, tijdens een optreden van Will Tura. Intussen hebben ze samen een dochter en twee kleinkinderen. Mia was vroeger aan de slag in een atelier en kindertehuis De Waaiburg, waar ze instond voor verschillende klusjes zoals strijken en koken. Jef heeft altijd bij Umicore in Olen gewerkt en was er verantwoordelijk voor het preventief onderhoud van hijstoestellen en liften. In hun vrije tijd gaan Mia en Jef graag op fietsvakantie of naar de zee. Daarnaast is Jef actief bij onder meer de seniorenraad en Okra en gaat hij regelmatig naar voetbalwedstrijden kijken van ASV Geel en FC Punt Larum.