35 uur springen voor het goede doel bij SuperJump: ochtendspringen met TikTok-ster en beats van Robert Abigail Wouter Demuynck

19 december 2019

15u22 0 Geel Het Geelse trampolinepark SuperJump haalt alles uit de kast om zoveel mogelijk centen te verzamelen voor hun goede doel, het MPI Oosterlo. Vanaf vrijdag om 10 uur is het park non-stop geopend tot zaterdagavond om 21 uur en komen dj’s zoals Robert Abigail en Buscemi plaatjes draaien.

SuperJump is al sinds begin november bezig met hun campagne voor de Warmste Week. Dat doen ze ten voordele van MPI Oosterlo, dat gespecialiseerde ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. “Aangezien we de mensen van MPI Oosterlo al meermaals over de vloer kregen en er toch op die manier een mooie band ontstaat, was het een logische keuze om hen te kiezen als goed doel dit jaar”, zegt Joachim Heuvinck van SuperJump.

Robert Abigail

Sinds begin gaat er per ‘jumper’ een halve euro naar MPI Oosterlo. Als apotheose van de campagne zal SuperJump bij de start van de kerstvakantie doorlopend 35 uur open zijn: van vrijdagochtend om 10 uur tot zaterdagavond om 21 uur. “Om die 35 uur boeiend in te vullen wordt alles uit de kast gehaald met de klok rond dj’s, waaronder een aantal absolute toppers zoals Robert Abigail, Buscemi en Ephonk aangevuld met onze lokale toppers. Daarnaast worden een aantal zones in het park omgetoverd tot blacklight-zones waar je met fluo kledij een cool effect krijgt.”

Als allereerste trampolinepark in België kan je er ook eenmalig overnachten. Nadien is er een ‘breakfastjump’ om de dag goed te starten. Voor alle ontbijtspringers staat er een ontbijtbuffet en een verrassing klaar. Bovendien komt ook TikTok-ster Maud Van Der Vorst die ochtend mee springen. Tickets voor het evenement zijn beschikbaar via www.superjump.be.