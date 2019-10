30 maanden cel voor dealer die drugsvoorraad bij schoonmoeder verstopte Jef Van Nooten

11 oktober 2019

12u05 0 Geel Een drugsdealer die zijn drugsvoorraad verstopte in de woning van zijn schoonmoeder is door de rechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Zijn schoonmoeder is vrijgesproken.

De 40-jarige I.V. uit Geel, in het drugsmilieu staat hij gekend als Anthony, kwam in december vorig jaar in het vizier van de politie. De man zou op dat moment al enkele jaren bezig zijn geweest met zijn drugshandel, maar bleef lang onder de radar omdat hij voortdurend wisselde van gsm-nummer. Hij liet die nummers registreren op naam van andere mensen. Vaak op naam van klanten in ruil voor drugs.

Zijn drugsvoorraad verstopte de dealer in de woning van zijn schoonmoeder. Tijdens een huiszoeking bij de vrouw werd meer dan 200 gram cannabis gevonden, net als 370 xtc-pillen en ruim 12 gram cocaïne. De schoonmoeder beweert dat ze nooit geweten heeft dat I.V. drugs in haar woning had verstopt. De rechter spreekt haar vrij. Haar schoonzoon is wel schuldig bevonden. Hij krijgt een geldboete en een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan de helft met uitstel.