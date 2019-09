25-tal betogers op eerste Geelse klimaatmars Wouter Demuynck

20 september 2019

18u41 2 Geel Zo’n 25 klimaatbetogers, zowel jong als oud, daagden vrijdagochtend op voor de eerste klimaatmars in het centrum van Geel. Nadien nam een deel ervan de trein naar Brussel om er deel te nemen aan de nationale klimaatmars.

Eind mei bracht de klimaatmars in Herentals 200 mensen, vooral jongeren, op de been. In Geel lag de opkomst echter een pak lager. “De hype was toen vooral veel groter”, legt Olenaar Tist Liekens (17) van Youth for Climate de Kempen uit. “Toen hadden we ook de volledige steun van de scholen, nu is dat wat minder. Ik weet niet hoe de scholen in Geel gereageerd hebben op deze klimaatmars, maar bij de vorige mars was er een school in Geel die sowieso strafstudie ging geven aan spijbelaars. Ze zullen er wellicht niet milder op geworden zijn.”

“Wij zullen altijd blijven doorgaan. Het is spijtig dat er nu minder mensen zijn, maar uiteindelijk woont niemand van ons in Geel en we kennen er weinig mensen. Nu we enkele mensen hebben leren kennen, kan het volgende keer in Geel beter gaan”, aldus Tist, die vorig jaar afstudeerde aan kOsh in Herentals en weldra aan zijn hogere studies begint.

Naast jongeren waren er ook ‘Grootouders voor het Klimaat’ en enkele leden van natuurverenigingen aanwezig in Geel. Zij maakten een rondgang in het centrum van Geel en enkelen namen daarna de trein naar Brussel om er deel te nemen aan de nationale klimaatmars. Volgende week vrijdag staat er opnieuw een klimaatmars in de Kempen op het programma. De betogers starten hun mars dan om 13 uur aan het Begijnhofpark in Herentals.

“Daarna komen er nog activiteiten. Er was bijvoorbeeld het idee om een klimaatcafé te organiseren, waarmee we mensen zouden proberen warm te maken om mee te doen.” Aan opgeven denken de jongeren dan ook duidelijk niet. “In de zomer hebben we met al die hittegolven gezien dat de klimaatverandering er wel degelijk is. Het zal enkel maar erger worden en dat willen we voorkomen.”

