20 verwaarloosde dieren in beslag genomen: leefden in modderpoel Jef Van Nooten

09 november 2019

19u44 0 Geel Schrijnende toestanden in de tuin van een woning aan de Aardseweg in Geel. Het dierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder heeft er in opdracht van de politie 20 verwaarloosde dieren weg gehaald.

De eigenaars van de dieren ontkennen dat de dieren verwaarloosd werden. Maar de politie in Geel en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder denken daar anders over. Sommige dieren waren zichtbaar ziek. Ze moesten in modderpoel leven en één van de schuilhokken was volledig ingestort.

Het dierenopvangcentrum is er bij hoogdringendheid en in opdracht van de politie de dieren gaan weg halen. Het ging om elf geiten, twee pony’s, en enkele kippen en eenden. “Moeten we bij onderstaande foto’s nog veel uitleg verlenen”, vraagt het dierenopvangcentrum zich af op haar facebookpagina. Tijdens de inbeslagname van de verwaarloosde dieren, vonden de vrijwilligers van het dierenopvangcentrum zelfs een stuk poot van een overleden geit.