16-jarige jongen overleden na aanrijding op rotonde Wouter Demuynck

26 november 2019

14u47 11 Geel De 16-jarige jongen uit Geel die bij een ongeval op de rotonde van de Antwerpseweg en de ring donderdagavond levensgevaarlijk gewond raakte, is overleden. Hij bezweek maandagavond aan zijn verwondingen.

De jongen kwam donderdagavond met zijn fiets vanuit Pas en wilde oversteken richting de Antwerpseweg. Een wagen, die ook vanuit Pas kwam en richting Turnhout wilde afdraaien, reed hem daarbij echter aan. Hij werd met kritieke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en is daaraan enkele dagen later bezweken.

De rotonde aan de Antwerpseweg is al langer voer voor discussie. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste op de rotonde in 2014 verkeerslichten, maar twee jaar later werd besloten om de rotonde af te breken en er een kruispunt met conflictvrije verkeerslichten van te maken. Daarop is het nog even wachten: pas in 2022 zou dat kruispunt er komen.