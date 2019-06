‘Hof Rock’ is het nieuwe dorpsfestival van Larum: “Hier kan je het podium nog echt raken” Wouter Demuynck

28 juni 2019

16u08 0 Geel Met ‘Hof Rock’ in Larum is Geel weer een festival rijker. Deze zaterdag vindt de eerste editie van het dorpsfestival plaats achter de kerk, in de volksmond beter bekend als ‘den hof van de pastoor’, met drie bands waarmee gemikt wordt op jong en oud. De organisatie is in handen van KWB Larum.

KWB Larum organiseerde recentelijk vooral sportactiviteiten, zoals de Kermisjogging, De Zotte 50 van Gheel en Larum Fietst, waarvan die laatste enkele jaren geleden is stopgezet. “Daarom waren we er aan het denken om ook eens een culturele activiteit te organiseren”, zeggen Bart Wynants en Bert Thijs, die met nog enkele KWB-leden het festival in elkaar boksten. “Dankzij de Zotte 50 hadden we nog wel wat geld in kas en dat willen we terug in het dorp investeren. We starten met drie groepen die komen spelen. We gaan zien wat dat geeft, bij succes kunnen we mogelijk uitbreiden. We hopen toch een 300 à 400 bezoekers te lokken. Rond deze periode is er wel veel te doen, maar we zijn er zeker van dat we succes zullen hebben.”

De deuren van Hof Rock openen zaterdagavond om 17.30 uur in de ‘hof van de pastoor’, achter de kerk. Om 18.30 uur start Trainbills, bestaande uit vier krachtige stemmen en waarbij Bert Thijs akoestische gitaar speelt. Om 20.15 uur is het de beurt aan MAF (Musicians and Friends), zeven jonge muzikanten die veel energie op het podium brengen en iedereen aan het dansen krijgen. Bij radio MNM stonden ze onlangs in de finale in de wedstrijd om het voorprogramma van Niels Destadsbader te mogen spelen. Hoofdact The Ed Sullivan Quarter XXL brengt vanaf 22.15 uur verloren parels van de jaren 60 in een nieuw jasje. De coverband wordt ook nog eens verstrekt met vijf koperblazers.

“Voor ons is het geslaagd als de sfeer goed is en iedereen tevreden huiswaarts keert. Wat leuk is aan zo’n dorpsfestival, is dat je het podium nog kan raken. En zaterdag worden er tropische temperaturen voorspeld, maar hier is veel bescherming tegen de zon.” Ook opmerkelijk is dat KWB Larum voor het festival geen beroep doet op sponsors. “Alle verenigingen doen graag beroep op onze lokale handelaars, maar voor dit dachten we eraan om het zelf te doen en de handelaars met rust te laten. Het is niet onze bedoeling grote winst te halen, de kans is zelfs groot dat we er nog zelf geld gaan insteken.”

De voorbereiding van het festival verliep niet meteen van een leien dakje. In december had KWB Larum bij de dienst evenementen van de stad aangevraagd om het mobiel podium te lenen, waarbij de organisatie ervan uitging dat dat in orde zou komen. Pas maanden later kwam de organisatie echter te weten dat het podium op 29 juni al bezet was voor een evenement van de stad. Die stadsevenementen krijgen immers voorrang voor het gebruik van het mobiel podium. Zo moest KWB Larum in allerijl nog op zoek naar een ander podium, waar ze eigenlijk geen budget voor hadden. “Uiteindelijk hebben we via de gemeente Dessel toch nog een podium kunnen vastleggen”, zegt Bart Wynants. “Het moet ook gezegd: de dienst evenementen van Geel heeft veel tijd gestoken in het zoeken van een ander podium.”

De inkom van het festival bedraagt 5 euro. Kinderen tot 15 jaar mogen gratis binnen. Meer info is te vinden op de website van KWB Larum of via hof.rock@hotmail.com.