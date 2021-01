“Geef ons de vaccins, wij zijn er klaar voor”: op deze locaties plannen Vlaamse steden en gemeenten uw vaccinatieprik

West-Vlaanderen

In Blankenberge willen ze nog voor de paasvakantie 70 procent van alle inwoners gevaccineerd hebben. “Van zodra het zonnetje schijnt in het voorjaar, neemt ook de drukte in onze stad toe. Ik wil onze inwoners beschermen, maar ook de vele bezoekers en toeristen: we willen zelf ook geen bron zijn waarbij we anderen besmetten”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Als de vaccinaties in ons ziekenhuis moeilijk te organiseren vallen, hebben we ruime zalen ter beschikking in ons Casinogebouw.”