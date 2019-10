Zwerfvuilraper verzamelt in paar uur tijd 3.000 sigarettenpeuken in het centrum van Gavere Ronny De Coster

04 oktober 2019

12u59 1 Gavere Maar liefst 3.000 sigarettenpeuken heeft een medewerkster van de regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez in een paar uur tijd verzameld in het centrum van Gavere.

Veerle Vandersickel, een vrijwilligster van MOW (Milieufront Omer Wattez), kon het aantal peuken op straat niet meer aanzien. In amper een paar uurtjes tijd, raapte ze in haar eentje meer dan 3.000 peuken op risicoplekken. Met maar liefst 307 peuken staat het bushokje aan de Markt helemaal bovenaan de “top 5”, gevolgd door het traject tussen twee bushaltes (221 peuken), de omgeving van een reisbureau (307), een frituur (300) en de kerk (100). “En dan werden de peuken in de riolering nog niet meegerekend”, bedenkt Veerle.

“De omvang en ernst van het probleem van weggegooide sigarettenpeuken wordt stevig onderschat”, zegt Joost Elet van Milieufront Omer Wattez. “Peuken zijn niet alleen vuil, maar ook enorm schadelijk, vooral als ze niet in een asbak maar in het milieu belanden. Een sigarettenfilter bestaat uit synthetisch polymeer - zeg maar plastiek - dat niet biologisch afbreekbaar is. Daaraan worden ook weekmakers toegevoegd, dit zijn additieven die gebruikt worden om kunststoffen zacht en flexibel te maken. Weekmakers komen geleidelijk vrij uit het materiaal waarin ze zijn verwerkt en de meeste zijn schadelijk voor de gezondheid.

Bovendien bevatten de filter en de resttabak grote hoeveelheden toxische stoffen die vrijkomen wanneer ze in contact komen met (regen)water. Eén sigarettenpeuk kan maar liefst duizend liter water verontreinigen”, merkt Elet op.

Helpende handeng gezocht

In Gavere wil de lokale werkgroep van Milieufront Omer Wattez enkele acties ondernemen. “We zoeken daarvoor helpende handen. Wie zich geroepen voelt om het peukenprobleem aan te pakken, kan zich melden met e-mail naar info@milieufrontomerwattez.be voor meer informatie en ondersteuning”, besluit Joost Elet.