Zomerse Valeirzoektocht brengt je langs trage wegen in Gavere Ronny De Coster

14 juli 2020

18u01 3 Gavere VVV ’t Gaverland, de Gaverse Adviesraad voor Toerisme en Erfgoed, organiseert een wandel- en of fietszoektocht door Gavere. De zomerse wedstrijd vindt voor de tiende keer plaats. “We focussen op trage wegen. Het wordt de langste tocht tot nu toe”, zegt voorzitter Jean-Marie Schepens.

“Deze tinnen jubileumeditie is speciaal: zoals de laatste jaren steeds het geval was, focust de zoektocht op de trage wegen. Negen trage wegen, waarvan liefst zes nieuw benoemde en recent geopende, worden aangedaan”, legt Jean-Marie Schepens uit.

Het traject is ook het langste tot nu toe. Daarmee anticipeert de organisatie op problemen met social distancing. “Op een klein omloopje van 5 kilometer loop je elkaar al snel voor de voeten. Een afstand van 11,5 km verkleint dat risico. Het spreekt voor zich dat je de veiligheidsvoorschriften respecteert als je aan de zoektocht deelneemt”, benadrukt Schepens.

Ballonvaarten en streekproducten

Patrick Vermeulen, Paul Deprez en Wilfried Schaubroeck hebben de tochten uitgestippeld en Jan Vanquaille en Alex Vertenten plaatsten de finishing touch. Deelnemen kan tot en met 30 september. De prijsuitreiking heeft plaats in het najaar. De hoofdprijzen zijn dit jaar twee ballonvaarten en korven vol ‘prinselijke’ streekproducten. De zoektocht start en eindigt aan het toeristisch onthaal De Poort, Markt 1 in Gavere. Alle praktische info is te vinden via deze link.