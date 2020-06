Wietkweker die opdrachtgever om het leven bracht met 60 messteken krijgt in beroep vijf jaar cel Cedric Matthys

02 juni 2020

Housseman S. heeft in beroep vijf jaar effectieve celstraf gekregen. De 45-jarige man, met Colombiaanse nationaliteit, onderhield samen met zijn vrouw een wietplantage in een huis in de Stationsstraat in Gavere. Hier bracht hij eind juli 2018 zijn opdrachtgever, de 24-jarige Surinamer Quincy Geldorp, om het leven met zestig messteken. Het Openbaar Ministerie kwalificeerde de zaak als 'doodslag door uitlokking'. S. riskeerde zo maximaal vijf jaar cel.

Gegokt en verloren. Net als in de eerste aanleg haalt Housseman S. zijn slag niet thuis. Het Gentse hof van beroep bevestigde de eerdere uitspraak en gaf de 45-jarige Colombiaan opnieuw vijf jaar celstraf. S. stak begin juli 2018 zijn opdrachtgever Quincy Geldorp neer met 60 messteken in een huis in de Stationsstraat in Gavere, maar beriep zich hiervoor op de wettelijke zelfverdediging. Volgens S. stond het slachtoffer met een mes voor de deur en verdedigde hij enkel zichzelf en zijn zwangere vrouw. Een piste die moeilijk te verifiëren valt, aangezien Geldorp bij de aanval overleed.

Dertig maffiosi

Hoe de vork echt aan de steel zat, zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar vast staat dat Housseman S. samen met zijn zwangere vrouw een vreselijke tijd doormaakte. In opdracht van het slachtoffer onderhield het koppel een cannabisplantage in de Stationsstraat in Gavere. Ze woonden er in erbarmelijke omstandigheden. Het huis was vochtig en vuil, hun afwas deden ze in emmers. “Niemand kende ons", zei S. hierover tijdens het proces. “We stonden alleen tegenover dertig maffiosi.”

‘Doodslag door uitlokking’

S. kreeg voor de feiten de maximumstraf. De zaak stond niet gekwalificeerd als ‘moord’, maar als ‘doodslag door uitlokking’. Hoewel er geen ooggetuigen waren, volgde het Openbaar Ministerie de verklaring van Housseman S. Ze geloofden dat het slachtoffer de feiten wel degelijk uitlokte.

“Ik betwijfel sterk dat Quincy daar effectief met een mes is aangekomen”, reageerde An Govers, advocate van het slachtoffer, hier op. “Daarenboven heeft de dader ook na de feiten zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen. Hij heeft de hulpdiensten niet gebeld of op een andere manier geprobeerd om het slachtoffer te helpen.”