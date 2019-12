Wie volgt Floor en Jacques op als Dichters van Gavere? Ronny De Coster

20u12 0 Gavere De cultuurraad van Gavere gaat op zoek naar de Dichter en Jeugddichter van Gavere 2020. Wie volgt Floor Neirinck en Jacques Hoste op?

In het kader van de “Poëzieweek 2020” doet de Gaverse culturele raad, samen met de gemeentelijke diensten cultuur, jeugd en bibliotheek, een oproep om een gedicht te schrijven met als thema “De Toekomst is Nu”.

Gavere stelt alle geselecteerde inzendingen tentoon en het gedicht dat de hoofdprijs wint, komt in het gemeentelijk infoblad, de Facebookpagina Cultuur Gavere en op de gemeentelijke website. Bovendien wordt minstens de markantste regel uit het winnende gedicht vereeuwigd worden op een openbare plaats in de gemeente. Er zijn drie leeftijdscategorieën: kinderen van 9 tot en met 11 jaar, jongeren van 12 tot 15 en 16+, de reeks voor jongeren en volwassenen. Elke deelnemer mag één Nederlandstalig gedicht digitaal inzenden. Alle praktische info is te verkrijgen via alex.vertenten@gavere.be”.