Wie heeft Kathleen gezien? Ronny De Coster

03 januari 2020

16u54 0 Gavere Child Focus en de politie zijn op zoek naar de Katleen Pyck. De 24-jarige vrouw, die verbleef in het O.C. Br. Ebergiste (De Borgwal) in Vurste, is het laatst gezien op donderdag 2 januari.

Kathleen Pyck verdween aan de Turkenhoek in Scheldewindeke, waar ze was tewerkgesteld. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De vrouw heeft medische hulp nodig. Katleen is 24 jaar, 1,60 meter lang en heeft donker bruin halflang haar met een froe froe. Ze draagt een bril en heeft een neuspiercing. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een witte wollen jas (zoals op de foto), roze haarband met glitters vooraan, grijze jeansbroek en paarse sportschoenen.

Wie Katleen Pyck nog gezien of weet waar ze verblijft, wordt verzocht te bellen naar Child Focus (116 000) of de politie (0800/30 300).