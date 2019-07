West-Vlaamse Kevin Shoes opent 1.000 vierkante meter grote winkel langs de N60 in Gavere Ronny De Coster

09 juli 2019

15u55 5 Gavere Langs de Gentsebaan (N60) in Gavere komt een vestiging van de West-Vlaamse schoenenreus Kevin Shoes. De duizend vierkante meter grote winkel opent in de tweede helft van augustus.

Kevin Shoes is een familiebedrijf dat nu al twee grote winkels runt in Waregem en Avelgem. “Samen met mijn echtgenote Valentine Versichele vorm ik de vierde generatie”, vertelt zaakvoerder Kevin Holvoet.

In tijden van stijgende e-commerce ziet hij toch mogelijkheden om zijn winkelverkoop uit te breiden.

“Er worden nog altijd veel meer schoenen verkocht in winkels dan via het internet. Opboksen tegen e-commerce doen wij door een zeer groot aanbod te bieden en door ervoor te zorgen dat winkelen een beleving is. Mensen moeten zich goed voelen in je winkel en er natuurlijk ook vinden wat ze zoeken. Service is bij ons heel belangrijk”, vat Kevin Holvoet de filosofie samen. Hij bouwt de winkel ook niet toevallig naast de kledingzaak Giks.

“Ik denk dat we mekaar kunnen versterken, want klanten van de ene winkel zullen ook makkelijk de andere bezoeken”, gelooft de West-Vlaamse ondernemer.

1.000 vierkante meter

De winkel in Gavere wordt ongeveer 1.000 vierkante meter groot en zal werk bieden aan vier personeelsleden. “De sollicitaties zijn bezig, maar kandidaten zijn nog welkom. Ook voor jobstudenten hebben we nog vacatures”, zegt Holvoet.