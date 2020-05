Wesley Van Dyck verkijkt zich op virtuele streep, Michiel Dieleman wint Het virtuele clubkampioenschap van het Vetrapo Cycling Team, amateurploeg uit Laarne, kende een warrig slot. Topfavoriet Wesley Van Dyck stopte te vroeg met trappen. Michiel Dieleman en Kristof Wielfaert stormden hem nog voorbij. Hans Fruyt

23 mei 2020

Gavere Alle wielrenners in ons land hopen dat er op 1 augustus weer wordt gekoerst. De Veiligheidsraad en Belgian Cycling moeten het licht nog op groen zetten. Intussen probeert iedereen, van prof tot miniem, in conditie te blijven. Zo ook de eliterenners zonder contract van het Vetrapo Cycling Team. Om elkaar te prikkelen én om de sponsors enige return te geven reden negen onder hen zaterdagvoormiddag dankzij Zwift, een softwarepakket om indoor te kunnen fietsen, een clubkampioenschap. Iedereen in zijn eigen kot!

“De voorbije vijftien maanden nam ik regelmatig deel aan Zwift-wedstrijden”, vertelt Kristof Wielfaert die voor dit clubkampioenschap de ‘meet-up’ opstelde. “Ook op training kan je ook intensiteit, maar dan koers je enkel tegen jezelf. Op Zwift neem je het op tegen anderen. Wat veel leuker is.”

Lokeraar Wielfaert nam het in een virtuele koers in hartje Londen op tegen Dieleman, Van Dyck, Carrera Coppens, Thibau Van de Steene, Jules Vandekerckhove, Tim Coppens, Lorenz Van De Wynkele en Balder De Doncker. Ze kozen, na een gezamenlijke opwarming, voor de Greater London Loop. Een parcours van 22 kilometer met de beklimming van Box Hill, de helling die tijdens de olympische wegrit van 2012 een prominente rol speelde.

Michiel Dieleman reed de beste tijd op Box Hill. Wesley Van Dyck, Kristof Wielfaert en Tim Coppens rondden op hetzelfde moment de top. De finish lag een eind na de afdaling. In de slotkilometer spurtte Van Dyck weg van zijn ploegmaats. Hij leek het te halen, maar stopte te vroeg met trappen.

“Ik zag een boog en dacht dat daar de aankomstlijn lag”, zucht Van Dyck. “Daar had ik vier seconden voorsprong. Ik nam zelfs een screenshot van de uitslag. ‘Pissed’ ben ik. Want ik reed vol om te winnen.”

De streep lag tweehonderd meter verder. Dieleman greep de clubtitel, Wielfaert werd tweede, Van Dyck ontroostbaar derde.

“Ik was de enige die tot op de meet sprintte”, lacht Dieleman die zich de eerste virtuele clubkampioen van het Vetrapo Cycling Team mag noemen. “De prijzen worden aan de streep verdeeld. Het was een fijne maar superzware ervaring. De overwinning is van ondergeschikt belang. Dat we nog eens in teamverband, zij het virtueel, konden fietsen was het belangrijkste. Laat ons hopen dat we vanaf 1 augustus weer echt kunnen koersen. Dan gaat het wielerseizoen niet helemaal verloren.”