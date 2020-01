Werkloosheid in Gavere half zo hoog als Vlaams gemiddelde Ronny De Coster

06 januari 2020

17u51 3 Gavere De gemeente Gavere scoort almaar beter op vlak van tewerkstelling. De werkloosheid is het afgelopen jaar met 6,2% gedaald. 3,15% van de inwoners is nog werkzoekend, zo blijkt uit cijfers van de VDAB.

De werkloosheid is in heel Vlaanderen al meer dan vier jaar op rij aan het dalen. Het afgelopen jaar bedraagt de vermindering 4,2%. Dat maakt dat 6% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend is. Gavere doet het met 3,15% werklozen veel beter en de daling (6,2%) is ook groter.

Daarmee zit op niveau van buurgemeente Kruisem, dat 3,16% werklozen telt. Oudenaarde zit aan 4,97%, maar noteerde wel een vermindering van liefst 7,2%.