Weekend van De Barst en Kinderrun op Gavere Zomert Ronny De Coster

05 juli 2019

11u13 0 Gavere Jeugdhuis De Barst neemt dit weekend “Gavere Zomert” over.

Op vrijdagavond 5 juli organiseert de jeugdvereniging beachvolleybal, steekt ze de barbecue aan en serveert ze cocktails. Zaterdag vanaf 14 uur vindt een wedstrijd bierkrattenklimmen plaats. Zondag wordt het zomerterras aan de Schelde vanaf 10 uur de plek voor de Lazy Sunday Brunch (10 euro aan de kassa, 8 euro in voorverkoop) mét ochtendgymnastiek.

Maandag vindt op “Gavere Zomert” een loopwedstrijd voor kinderen plaats. De kinderrun is een uitdagende obstakelloop, bedoeld voor deelnemers van 6 tot 12 jaar. Per afgelegde ronde krijgen ze een bonnetje dat ze kunnen ruilen voor iets lekkers. De start is om 18 uur. Gratis inschrijven kan vanaf een half uur ervoor in de tent.