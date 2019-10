Wat met superprestige Gavere na vandaag? “Niet de sport, maar de toekomst van het terrein baart ons zorgen” Ronny De Coster

27 oktober 2019

18u09 1 Gavere De Novavrienden Gavere blikken terug op een mooie veldcross. De Superprestige Gavere heeft zoals alle organisaties in het veldrijden wel te kampen met lagere bezoekersaantallen. “Maar wij mogen zeker niet klagen”, zegt Etienne Gevaert, voorzitter van de organisatie.

Een gemoedelijke sfeer en een pittig herfstzonnetje: wie naar de veldcross in Gavere trok, kon dan een leuke dag beleven.

“Ik ken nog geen aantal. Dat tellen gebeurt pas de dag na de cross. Maar ik denk dat het zeker niet slecht was. De belangstelling voor het veldcrossen gaat overal wat achteruit. Daar moeten we niet flauw over doen. Wel hebben velen me vandaag gezegd, dat wij in vergelijking met andere organisaties nog altijd meer volk trekken. Daar ben ik wel blij om. Al maak ik me zorgen over de toekomst en dat minder te maken met de sport, maar met de onzekerheid over wat er gaat gebeuren met dit domein. De Luchtmacht gaat hier weg. Kunnen wij hier volgend jaar nog onze cross organiseren? Dat weten we niet”, besluit Gevaert.