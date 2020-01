Exclusief voor abonnees

Wat met de kazerne, het kasteel Renier en de veldcross na het vertrek van Luchtmacht in Gavere?

“De komst van een klein eenheid van de Landmacht zou een goede herbestemming kunnen zijn”, vindt luitenant-kolonel Jo Heylens.

Ronny De Coster

16 januari 2020

