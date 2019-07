VVV ’t Gaverland stuurt speurneuzen “Kriskras door centrum van Gavere” Ronny De Coster

08 juli 2019

16u46 0 Gavere Voor de 9de keer al organiseert de VVV ’t Gaverland zijn Valeirzoektocht Kriskras door het centrum van Gavere. Deelnemers kunnen tot eind september een dag kiezen om de 6 kilometer lange tocht af te leggen.

“Iedereen meent dat hij of zij hartje Gavere kent, maar deze korte, maar fijn uitgekiende tocht van amper 6 km zal je helpen niet alleen om minder of niet gekende facetten en details te ontdekken, maar ook om essentiële troeven van Gavere, zoals zijn titel Prinsdom, te verklaren”, verzekert Jean-Marie Schepens, voorzitter van VVV ’t Gaverland.

De organisatie is sinds vorig jaar in handen van Paul Deprez, Wilfried Schaubroeck en Patrick Vermeulen van VVV ’t Gaverland. “Zij werden geïnspireerd door de erfgoedwandeling van Davidsfonds Gavere en geassisteerd door deskundig stapper Jan Vanquaille en eindredacteur Alex Vertenten”, licht Jean-Marie toe hoe de wandelzoektocht tot stand is gekomen.

Deelnemen aan de zoektocht door Gavere kan tot en met 30 september 2019. De prijsuitreiking zal plaats hebben in oktober 2019 rond de tijd van de dag van de Trage Wegen.

De nodige praktische info staat op de gemeentelijke website www.gavere.be