Vrouw gewond na ongeval in Stationsstraat Ronny De Coster

22 november 2019

12u40 0 Gavere Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Stationsstraat en de Steenweg in Asper is een vrouw van 64 jaar gewond geraakt.

Het ongeval is donderdagavond gebeurd. En vrouw reed met haar auto in de richting Gavere, toen ze aan het kruispunt met de Steenweg rechts wilde inslaan. Om het manoeuvre uit te voeren, week de vrouw even uit naar links. De bestuurster van de auto erachter merkte de wagen kennelijk te laat op. Het kwam tot een aanrijding, waarbij de vrouw achter het stuur van de aangereden auto lichtgewond raakte.

Ze is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde.