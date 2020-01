Vorig jaar 15% minder verkeersgewonden in politiezone Schelde-Leie Ronny De Coster

20 januari 2020

11u19 0 Gavere In de politiezone Schelde-Leie, waarvan Gavere deel uitmaakt, zijn vorig jaar 607 verkeersongevallen gebeurd. Dat is ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor. Maar in het aantal ongevallen met gewonden is er een daling van liefst 15%.

“Vermoedelijk werpt het opvoeren sinds 2017 van onze snelheidscontroles vruchten af. In vergelijking met vorig jaar rijden er in verhouding merkelijk minder bestuurders te snel langs onze camera’s”, analyseert Katie Lefever, woordvoerder van de politiezone Schelde-Leie.

Wel lichte stijging in Gavere

Opmerkelijk is alvast, dat er op de N60 een derde minder ongevallen gebeurd zijn dan de vorige jaren. “Nochtans vreesden we door de steeds wisselende verkeerssituatie aan de werkzaamheden eerder het omgekeerde effect. Daarom werden er van bij het begin veel inspanningen geleverd om de signalisatie zo goed mogelijk te voorzien en te controleren op snelheid. En dat loonde, want in de werfzone waren er maar twee ongevallen met blikschade”, blikt Lefever terug. Het valt wel op, dat de dalende trend zich vooral voordoet in De Pinte en Nazareth. In Gavere was er zelfs een lichte stijging.