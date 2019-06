Voetbalclub SC Dikkelvenne trakteert medewerkers op amusant dankfeest: “Omdat we zo’n fantastisch team vormen” Ronny De Coster

30 juni 2019

13u54 0

Bij voetbalclub SC Dikkelvenne bliezen de medewerkers vandaag verzamelen voor het enige feest van het seizoen, waarbij ze niét de handen uit de mouwen moeten steken.

“We doen in de loop van het jaar heel veel activiteiten en elke keer kan ik daarbij rekenen op tientallen helpende handen. We hebben hier bij SC Dikkelvenne een bijzonder enthousiast team medewerkers en we moeten die mensen koesteren”, zegt voorzitter Geert Gevaert.

En dus trakteerde het bestuur van de voetbalclub zijn 140 koppen tellende team op een amusante dag met een maaltijd en een optreden van een coverband.