Voetbalclub KSC Dikkelvenne vervangt afgelast Lekkerbekfestijn door Lekkerbek Take Away Ronny De Coster

31 augustus 2020

15u13 2 Dikkelvenne Omdat de afgelasting van het jaarlijkse Lekkerbekfestijn een flinke streep door de rekening betekent, komt voetbalclub KSC Dikkelvenne met een alternatief: een Lekkerbek Take Away. “Noodgedwongen anders georganiseerd, maar even lekker”, maakt clubvoorzitter Geert Gevaert zich sterk.

In gewone tijden had de Dikkelvense voetbalclub momenteel de 46° Lekkerbek, een 5-daags mossel-palingfestijn, achter de rug. Maar om gekende reden is deze organisatie niet kunnen doorgaan. “Daardoor hebben we de ongeveer 1.500 aanwezigen niet mogen ontvangen. We geven gerust toe dat dit evenement voor onze club een serieuze bron van inkomst is voor de jaarlijkse gezonde werking”, zegt Geert Gevaert, voorzitter van de voetbalclub. “We blijven niet bij de pakken zitten en gaan een heuse Take-Away Lekkerbek organiseren in het weekend van 11-12-13 september. We bieden dezelfde gerechten even verzorgd aan zoals bij een traditioneel Lekkerbek, waarbij de mensen enkel de lekkere Jumbo Mosselen, Paling Dikkelvens of Beenham nog dienen op te warmen”, licht Geert toe.

Inschrijven kan online via de link : https://form.jotform.com/202272032045339