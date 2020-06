Voetbalclub KSC Dikkelvenne organiseert zomerse sportkampen in twee bubbels Ronny De Coster

11 juni 2020

19u57 13 DIKKELVENNE De zomer is voor jonge voetballertjes ondanks de coronacrisis niet helemaal verloren: voetbalclub KSC Dikkelvenne organiseert in augustus twee zomerkampen.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee kampen in afzonderlijke ‘bubbels’. Op het terrein in Vurste is een omnisportkamp met niet alleen verschillende sporten, maar ook spelen en uitstappen. Op het terrein in Dikkelvenne vindt een puur voetbalkamp plaats met specifieke voetbaltrainingen en spelvormen en de mogelijkheid om deel te nemen aan drie doelmantrainingenn en enkele uitstappen.

Van 5 tot 16 jaar

Deelnemers sporten elke dag van 9 tot 16 uur. Er is opvang vanaf 7.30 uur en tot 17.30 uur. De organisator bereidt zelf warme maaltijden. Elke week is er voor elke deelnemer een leuke attentie. De kampen zijn bestemd voor spelers van 5 tot 16 jaar en vinden twee keer plaats: van 3 tot en met 7 augustus en van 10 tot en met 14 augustus. Deelnemen kost 140 euro (met warme maaltijden) en of 115 euro (met eigen lunchpakket). Vanaf het tweede kind van eenzelfde gezin is er telkens 5 euro korting.

Inschrijven kan via www.kscdikkelvenne.be. Meer info: Jimmy Trossaert, tel. 0496/86.27.18.