Vlaamse ovengebakken hesp van Vleeswaren Antonio: “Gelukkige en gezonde varkens leveren beter en lekkerder vlees” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Ronny De Coster

31 augustus 2019

07u01 0 Gavere “Naast onze pakjes Breydelham van 3,25 euro zullen er altijd andere liggen die maar 2,99 euro of misschien zelfs minder kosten”, beseft Ivan De Keyser. Maar dat prijsverschil verantwoordt de baas van Vleeswaren Antonio in Gavere met een verhaal over duurzaamheid en een korte keten. En dat verhaal begint met varkens die avocado’s eten en naar Coldplay en Bruce Springsteen luisteren.

Ivan De Keyser stond eenzaam te schreeuwen in de woestijn toen hij dertig jaar geleden collega’s opriep tot meer chauvinisme. De slagerszoon voelde toen al de nood om een antwoord te bieden aan de oprukkende schaalvergroting in de voedingsindustrie. De familie De Keyser had op dat moment al een product dat stevig in de markt stond. Vader Antoine baatte namelijk in Gent slagerij Sint-Pierre uit, waar klanten de deur platliepen voor zijn gebakken ham. In 1979 startte hij op een hoeve in Eke het bedrijf Vleeswaren Antonio. Tien jaar later verhuisde de zaak naar Gavere en kwam de ambitieuze zoon Ivan mee aan het roer. Hij stond in 1991 ook mee aan de wieg van Lekkers in Oost-Vlaanderen, een vereniging die promotie voerde voor streekproducten.

Korte keten

Vandaag ligt Breydelham in de koeltoog bij vijfhonderd slagers en in alle vestigingen van Delhaize, Carrefour en Spar. “Met de grote prijzenbrekers zullen we nooit kunnen concurreren. Er zullen in het warenhuis naast onze pakjes Breydelham van 3,25 euro altijd gelijkaardige liggen die maar 2,99 euro of zelfs minder kosten”, beseft Ivan. Maar winnen doet de koppige slagerszoon met een verhaal over duurzaamheid en een korte keten. “Van stal tot bord hebben wij alles onder controle. Onze varkens worden gekweekt bij drie varkensboeren in een straal van dertig kilometer rond ons bedrijf. Ze eten gezond, want de boer voedert ze met resten van avocado’s uit de voedingsindustrie. De dieren leiden ook een stressvrij leven: in hun stallen wordt elke dag een twee uur lange playlist afgespeeld met muziek van onder andere Coldplay en Bruce Springsteen. Zelfs op weg naar en in het slachthuis speelt die muziek. De dieren zijn daardoor meer op hun gemak. Gelukkige en gezonde dieren leveren beter en lekkerder vlees. Dat is heus geen sprookje”, gelooft Ivan.

De varkens leiden een stressvrij leven: in hun stallen wordt elke dag een twee uur lange playlist afgespeeld met muziek van onder andere Coldplay en Bruce Springsteen Ivan De Keyser

In zijn bedrijf komen per week 1.500 hammen binnen die dankzij de kruidenmix van vader Antoine, nog altijd een goed bewaard geheim trouwens, en de specifieke manier van bakken hun karakter en typische smaak krijgen.

