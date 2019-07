Vier vrienden openen pop-upzaak Bar d’été: “Een kinderdroom die uitkomt” Lieke D'hondt

29 juli 2019

17u00 42 Gavere Het startte als een gek idee, maar ondertussen is het stilaan realiteit. Vier jonge vrienden openen in het pand waar vroeger restaurant ’t Gavrije was in Gavere een tijdelijke zomerbar ‘Bar d’été’. “Dit is toch een tikkeltje straffer dan onze evenementen bij de scouts.”

Daan De Rycke (19) uit Dikkelvenne, Ebert Pynaert (22) uit Oudenaarde en de broers Gilles (22) en Michiel (21) Van Der Schueren uit Dikkelvenne kijken reikhalzend uit naar 2 augustus. Die dag openen ze hun zomerbar ‘Bar d’été’ in de Molenstraat 9 in Gavere. Twee maanden lang zullen ze hun klanten ontvangen in het pand dat vroeger gekend stond als restaurant ’t Gavrije. “Het pand staat al twee jaar leeg en kwam recent in de vastgoedportefeuille van onze papa terecht”, vertelt Gilles. “Hij vertelde ons over zijn verkennend bezoek aan het pand en het feit dat het gebouw veel troeven heeft. Zonder veel na te denken, stelde ik voor om er een pop-upzomerbar van te maken, wat toch een soort kinderdroom van ons was. Het zou de ideale manier zijn om het pand opnieuw in de kijker te zetten en ondertussen naar een koper te zoeken. We tonen meteen aan wat de mogelijkheden zijn met het pand en iedereen die dat wil, kan het komen bezichtigen. Wie gewoon benieuwd is naar hoe het gekende pand eruitziet, kan langskomen in de bar. Potentiële kopers kunnen een afspraak maken met het makelaarskantoor om een rondleiding te krijgen.”

Ondernemende scouts

De broers kregen toestemming van de eigenaars van het pand en gingen op zoek naar zakenpartners. Die vonden ze in Ebert en Daan. “We kennen elkaar van de scouts in Dikkelvenne”, vertelt Ebert. “We hebben dus alle vier dezelfde ondernemende mentaliteit en zijn het wel gewoon om iets te organiseren. Dit is wel een tikkeltje straffer dan onze evenementen bij de scouts, maar we zijn heel enthousiast en zien het zeker zitten.” Ondertussen is het viertal al twee maanden in de weer om het pand op te knappen. “We moesten de machines laten herstellen en er was veel opkuiswerk. Ook de terrassen en tuin hebben we opgeknapt en we hebben zelf loungezetels gemaakt. We hebben ook aan de fietsers gedacht: dankzij een goede samenwerking met de buren kunnen zij via een paadje naar de achterkant van de zomerbar. Op die manier kunnen ze hun fietsen veilig stallen terwijl ze iets komen drinken”, vertelt Daan.

Veel te beleven

De vier vrienden zijn van plan om van hun zomerbar een hotspot in Gavere te maken en dat niet enkel voor de jeugd. Ze zullen elke dag open zijn en bieden onder andere zelfgemaakte limonade, cocktails en tapas aan. Ook wijn, klassieke bieren en verschillende bieren van kleinere brouwerijen zullen op de kaart staan. Omdat Ebert, Daan, Michiel en Gilles met hun Bar d’été er willen zijn voor de buurt, voorzien ze op dinsdag, donderdag en zondag telkens een evenement. “Op dinsdagnamiddag doen we iets voor de senioren”, vertelt Michiel. “Dat zal variëren van een spelletje bingo en volksspelen tot een rummikubtornooi. Op donderdag organiseren we filmavonden of kunstexpo’s en op zondag zijn er de tapasconcerten met vooral lokale artiesten.”

Meer info op de Facebookpagina van Bar d’été.