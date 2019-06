Vier dagen muziek, dans en sport op kermis in Gavere Ronny De Coster

18 juni 2019

09u58 0 Gavere Petanqueballen vliegen door de lucht, lopers hollen door de straten, muzikanten trekken alle registers open en mannequins flaneren op de catwalk tijdens de kermis in Gavere. Het feestprogramma voor de vierdaagse is druk en gevarieerd.

De kermis start vrijdag met een avondmarkt vanaf 17 uur. In café ’t Buitenland vindt een afterwork-party plaats. De Koninklijke Fanfare “Sint-Cecilia”, de Lustige Tonussen en de reus El Toro doen samen met de burgemeester en de schepen van Gavere om 19 uur de officiële openingstoer. Aansluitend is er een snoepenworp. Dimi zingt Hazes en Dj Tom zijn de sfeermakers in café Club en in ’t Marktcafé vindt een schlagernight plaats. Fotografieliefhebbers geven hun ogen de kost op de nocturne met beelden van Jimmy Kets, die fotoclub Gafodi organiseert.

Zaterdag wordt een sportieve kermisdag met om 14 uur een petanquetoernooi aan de Sportdreef en vanaf 17.30 uur de Jogging door Gavere. Er is ook een rommelmarkt en dansschool Starz on Stage treedt op. Dj Gunther draait op de fuif in Bistro Iris, de Gaverse coverband Blue Day en dj Tom spelen in café De Club en in ’t Marktcafé speelt muziek uit de jaren ’70,’80 en ’90.

Travestieact

En modeshow met travestieact Selina Pearl is de blikvanger op kermiszondag. In zaal Racing is er eerst een aperitiefconcert. Met de markt op maandagvoormiddag en een live optreden van Jason Bradley sluit Gavere zijn vierdaagse kermis af.