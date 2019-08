Vernieuwde Jeugdclub Avalon laat Vurste vier dagen kermis vieren Ronny De Coster

19 augustus 2019

21u18 0 Gavere Jeugdclub Avalon in Vurste maakt zich op voor Vurste Kermis. De vernieuwde jongerenvereniging bouwt voor de vierdaagse verder volgens het gekende en succevolle stramien met een afterwork op vrijdag, Vurste on Fire op zaterdag, de Dolle Dorpsnacht op zondag en op maandag nog een feestje in met discobar.

De vrijdagse after work-party begint al om 17 uur. De toegang is gratis. De band Obi- As en Still Crazt en dj Fiesta Crew zorgen voor de muziek op Vurste on Fire. Kaarten kosten 8 euro. Sam Gooris, Bart Kaëll en Swoop maken de ambiance op de Dolle Dorpsnacht. De slotdag speelt zich niet af in de feesttent aan de Leenstraat, maar in de tuin van het jeugdhuis. De muziek komt dan van discobar Flamingo-Go-Go en er wordt ook een special guest verwacht.

Nieuw bestuur

De organiserende jeugdclub is overigens grondig herschikt. “We hebben een heel nieuw bestuur”, zegt Dries Wauters, sinds kort voorzitter van de jeugdvereniging. De andere bestuursleden zijn Robbe en Gerben Carron, Lauren Maenhaut, Thibault Wynant, Amber Sabbe, Corneel De Bruycker, Tuur Dedeurwaerder en Michel Van Der Schueren.

Meer info over de vierdaagse kermis staat op de website www.vurstekermis.be