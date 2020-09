Veerkrachtpad in domein De Borgwal moet wandelaars mentaal sterker maken Ronny De Coster

08 september 2020

19u07 0 Gavere In het domein De Borgwal in Vurste is een zogenaamd veerkrachtpad geopend. Het Veerkrachtpad bestaat uit een aantal individuele oefeningen om de mentale veerkacht van de gebruikers te versterken.

Individuele oefeningen langs het wandelpad helpen de gebruiker om met al zijn zintuigen aandacht te schenken aan de natuur. Die is de ideale rustgevende context om ervoor te zorgen dat mensen mentaal veerkrachtiger worden”, zegt Katrina Kilpi van Nature Minded. Zij heeft het veerkrachtpad ontworpen.

Het is gerealiseerd in samenwerking met de Christelijke Mututaliteiten, de instelling Ebergiste, die op het domein gevestigd is en het provinciebestuur.

“Steeds meer mensen worden geconfronteerd met stress, burn-out en depressie. Contact met de natuur heeft een positieve invloed op het algemeen welbevinden en de mentale en fysieke gezondheid van mensen”, motiveert gedeputeerde Riet Gillis waarom het provinciebestuur het project financieel heeft gesteund.

Het pad in het bosgebied van De Borgwal aan de Leenstraat in Vurste is elke dag geopend voor het publiek.