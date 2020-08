Uitbaters ’t Valeirke sluiten zaak tijdelijk wegens mogelijke coronabesmetting Lieke D'hondt en Ronny De Coster

01 augustus 2020

15u20 8 Gavere Bistro ’t Valeirke in Gavere is tijdelijk gesloten wegens een mogelijke coronabesmetting. De uitbaters hebben besloten om de zaak minstens tot 9 augustus dicht te houden.

Het coronavirus is aan een nieuwe opmars bezig en ook in Gavere zijn al verschillende besmettingen vastgesteld. Volgens Coronafacts raakten de afgelopen week 3 inwoners besmet met het virus. De risicofactor ligt daardoor momenteel op 23, net boven de alarmdrempel. Bij ’t Valeirke in de Kasteeldreef nemen ze met een tijdelijke sluiting alvast het zekere voor het onzekere om personeel en klanten te beschermen.