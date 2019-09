Uitbater (24) van cannabisplantage met 60 messteken om het leven gebracht, maar dader heeft het over “wettelijke zelfverdediging” Jeroen Desmecht

30 september 2019

16u44 9 Gavere Vier dagen lang lag het levenloze lichaam van een 24-jarige man in de kelder van zijn cannabisplantage in Asper. Om het leven gebracht met zo’n zestig messteken. Op de deur naar de bewuste ruimte liet de dader bijbelspreuken na. Een mysterieuze zaak, die de speurders naar een Colombiaanse werkkracht op de plantage van het slachtoffer leidde. “De feiten getuigen van een woede-uitbarsting. Hij wou zijn vrouw en ongeboren kind beschermen. Hij kent maar één leefwereld en dat is de zijne.”

“Het is een atypisch dossier”, stak de openbare aanklager maandag van wal in de rechtbank. Toen begin juli 2018 de twintiger al dagen spoorloos bleek, besloot de politie om de woning van de man in de Stationsstraat binnen te dringen. Speurders lieten de kelder - ondertussen volgelopen met water - leegpompen en troffen het lichaam van de man aan: gezicht naar de grond, om het leven gebracht met zestig messteken.

(Lees verder onder de foto)

“Doodslag, maar door uitlokking”

De verdachte, een 45-jarige ‘werknemer’ van het slachtoffer, sloeg kort na de feiten met z’n vriendin op de vlucht naar Spanje. Samen werden ze in oktober gevat in Madrid en overgebracht naar België. Drie maanden geleden vond een reconstructie plaats in het bewuste pand. “Pas na de wedersamenstelling heb ik mijn mening over het dossier effectief gevormd. Daaruit bleek dat de wetsarts bijna alle messteken kon linken aan de verklaringen van de beklaagde”, vertelde de openbare aanklager. Zij vorderde een effectieve celstraf van vier jaar voor doodslag door uitlokking. “Een jaar lang werkte de beklaagde op de plantage. Toen hij na de cannabisoogst naar zijn geld kon fluiten, had dat een invloed op de relatie tussen de twee betrokkenen, die daarvoor relatief vriendschappelijk was. Beiden stonden onder druk van het misdaadmilieu, waarna het tot een confrontatie kwam. De feiten getuigen van een woede-uitbarsting. Hij wou zijn vrouw en ongeboren kind beschermen. Hij kent maar één leefwereld en dat is de zijne.”

Uitlokking niet betwist door burgerlijke partij

De advocaat van de burgerlijke partij betwistte de uitlokking niet. Volgens de meester was het de verdachte die op de bewuste dag het mes meenam naar de afspraak, en dus niet het slachtoffer. “Ze hadden afgesproken om twee fietsen op te halen. Waarom zou het slachtoffer, dat niet wist dat de beklaagde zo kwaad was, met een mes op zak naar die afspraak komen?”

De verdediging pleitte voor de vrijspraak. Zij stellen dat de beklaagde handelde uit zelfverdediging. “Wat zich daar afspeelde, is een intense dynamiek waarbij enkel overleven telt. Het slachtoffer had een mes en was er niet mee opgezet dat mijn cliënt opnieuw over dat geld begon. Toen het slachtoffer uiteindelijk naar mijn cliënt uithaalde, besefte die laatste dat hij zelf uit de weg geruimd moest worden.”