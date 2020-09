Trainer Tom De Cock (Dikkelvenne) bekert zondag heel graag bij Francs Borains: “Regionalisering amateurvoetbal is stommiteit” Hans Fruyt

09 september 2020

11u33 0 Gavere KSC Dikkelvenne hield in de bekermatch tegen Chevetogne schietoefening. Na 90 minuten stond 7-2 op het scorebord. Zondag bekert geel-blauw bij Francs Borains. Trainer Tom De Cock speelt graag tegen Waalse ploegen. Hij vindt de opsplitsing van het amateurvoetbal in een Vlaamse en Waalse vleugel stom.

Enkele jaren geleden werd het nationale amateurvoetbal geregionaliseerd. Clubs als Dikkelvenne, Oudenaarde, Petegem, Aalst, Ronse en RC Gent spelen niet langer tegen Waalse ploegen. Enkel in de hoogste amateurreeks – vanaf dit seizoen eerste nationale in plaats van eerste amateur – spelen Waalse teams.

“Die splitsing tussen een Vlaamse en een Waalse vleugel vind ik een stommiteit van de federatie”, verrast de 46-jarige Tom De Cock. “In tweede nationale A moeten wij vijf keer richting Kortrijk. We nemen eens de afslag Harelbeke, een andere keer Gullegem, een beetje verder Menen, binnendoor Zwevezele of naar Ieper. Alle andere matchen zijn derby’s. Daar zijn we uiteraard blij om, maar jaar na jaar gaat de charme van die streekduels verloren. Toen ik trainer was bij Zaventem en Union mochten we naar Waalse clubs als Ciney en Bertrix. Een halfuur of drie kwartier langer op de bus, dat wel. Die verplaatsingen gaven een bepaald cachet aan het voetbal. Met alle respect voor Harelbeke, Gullegem, Menen, Ieper en Zwevezele: voor de regionalisering kwam je op andere plaatsen. Nu is het eenheidsworst. Inderdaad, in matchen over de taalgrens met een Waalse scheidsrechter botste je soms op partijdigheid. Wat gezaag en geklaag over de spelleiding hoort bij de charme van het voetbal. Uit bij Hasselt of ergens in de provincie Antwerpen kon je hetzelfde meemaken.”

Bouchez

De Cock sneed dit thema aan naar aanleiding van de bekermatch tegen Chevetogne, een eersteprovincialer uit de provincie Namen. “Leuke ploeg met boeiende supporters”, gaat De Cock verder. “Hun fans hebben zondagavond onze kantine gesloten. Tof! Inderdaad, zondag mogen we in de derde ronde van de Croky Cup opnieuw een Waalse ploeg bekampen. We trekken naar eerstenationaler Francs Borains. De club van MR-voorzitter Bouchez, zelfverklaard de belangrijkste Waalse politicus. Dante Brogno is er trainer: een man die overal successen boekt. Als klein duimpje gaan we naar een Waalse gigant. Iedereen gaat ervan uit dat wij die bekermatch verliezen. Ik ben blij met deze partij tegen een club op niveau.”