Tot eind augustus alleen op afspraak naar het gemeentehuis in Gavere Ronny De Coster

03 juni 2020

12u32 0 Gavere Nog tot eind augustus loop je in Gavere niet zomaar het administratief centrum en het Huis van het Kind naar binnen, maar moet je eerste een afspraak maken. Dat heeft het gemeentebestuur beslist.

Een afspraak maken kan vanaf maandag 8 juni voor alle vragen en dossiers, dus niet alleen voor dringende zaken. De Poort opent vanaf die dag de deuren zonder afspraak, maar ook daar zal je je aan de coronamaatregelen moeten houden. De gemeente vraag om sowieso om in je eentje naar het gemeentehuis te gaan, tenzij je jonger dan 18 jaar of hulpbehoevend bent. Op tijd komen is de boodschap, maar ben je te vroeg, dan moet je buiten wachten. En voel je je ziek, dan moet je je afspraak afzeggen.