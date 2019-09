Topchefs komen kokkerellen bij je thuis Ronny De Coster

09 september 2019

18u18 0 Gavere Je wil vrienden uitnodigingen om lekker te eten, maar doet dat liever niet op restaurant en wil ook niet zelf achter het fornuis gaan staan? Dan is house cooking misschien wel de oplossing: chef-koks duiken je keuken in en bereiden daar een 6- tot 12-gangenmenu. “Het is veel meer ontspannen en tegelijk ook chiquer”, zeggen Tom, Wendy en Karel van het pas opgestarte Justeathome in Dikkelvenne.

Tom De Poortere en Wendy Hoefman openden in september 2015 tegenover de kerk van Dikkelvenne de Brasserie Juste. Drie jaar later stonden ze al met een score van 12/20 in de culinaire gids Gault@Millau. Karel Van Oyen heeft in dezelfde gids een 14/20 verdiend toen hij patron aan het fornuis was in het Kruishoutemse restaurant Vinto.

Hij gaat nu een andere toer op: Karel werkt als culinair consultant voor restaurantuitbaters én hij stapt samen met met Tom en Wendy in een project van house cooking.

“Het principe is eenvoudig: klanten komen niet eten in ons restaurant, maar wij koken bij hen thuis”, legt Tom uit.

“We mikken met deze formule op mensen die houden van een keuken op hoog niveau, waarvan ze willen genieten in hun eigen omgeving. Je kan met vrienden of zakenrelaties op restaurant gaan -en gelukkig doen nog veel mensen dat- maar bij sommige gelegenheden geeft het toch een nog grotere prestige om culinair te genieten in je eigen huis. Ik zie daar almaar meer interesse voor en wil daar graag op inspelen”, vertelt Tom.

Tot 20 man

De formule is bedoeld voor gezelschappen van zes tot twintig mensen. “Als de groep té groot wordt, is het moeilijker om het niveau top te houden”, zegt Tom. “Het voordeel voor de klant van house cooking is, dat je alles mee kan beslissen: je bent niet gebonden aan een kaart, maar wij luisteren naar wat de wensen van de klant zijn en op basis daarvan stellen we het menu samen. Dat bestaat uit 6, 9 of 12 gangen en kost 45, 55 of 65 euro per persoon. Wij hebben dan weer het voordeel, dat we alles vooraf netjes kunnen voorbereiden. Wij weten vooraf wat er op tafel komt. In een restaurant weet je dan niét op voorhand. Alle maaltijden worden in ons restaurant voorbereid en in de keuken van de klant werken we alles af”, legt Tom uit.

Geen afwas, geen zorgen

“Als klant ben je niet verondersteld om mee in de potten te roeren. Kan je het niet laten, goed dan. Maar het is niet wat wij verwachten: wij nemen alle werk op ons. Je blijft dus ook niet met een berg afwas achter. Als wij uit je keuken vertrekken, kan je niet meer zien, dat daarin gewerkt is”, maakt Karel zich sterk.

Meer info staat op www.justeathome.be