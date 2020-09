Tom De Cock (Dikkelvenne) na gelijkspel bij Menen: “Hinken op twee gedachten” Hans Fruyt

20 september 2020

19u13 0 Gavere KSC Dikkelvenne liet uit bij SC Menen twee punten liggen (2-2). Bij zijn analyse hinkte trainer Tom De Cock op twee gedachten. Blij zijn omdat zijn ploeg erin slaagde een dubbele achterstand op te halen. Ontgoocheld omdat de geel-blauw zwak begon en in de tweede helft heel wat kansen de nek omwrong.

“In het eerste halfuur waren we apathisch, ongeïnteresseerd ook. Precies alsof de spelers bij het mooie herfstzonnetje aan lentemoeheid leden”, vindt De Cock. “Voor mij onbegrijpelijk. We liepen op het veld, dat was het. En we slikten heel snel twee doelpunten. Gelukkig kwamen we na een halfuur in de wedstrijd. En de tweede helft was helemaal voor ons. Op basis van het balbezit en de doelkansen hadden we deze partij altijd moeten winnen. Toch is het hinken op twee gedachten. Als je 2-0 achter komt en twintig minuten voor tijd nog altijd twee goals in het krijt staat, dan moet je blij zijn om toch nog een punt uit de brand te slepen. Chapeau voor die mentale weerbaarheid van mijn spelers. Alleen moeten ze beseffen dat het niet elke week zal lukken om twee goals op te halen.”

Tijdens de rust greep trainer De Cock een eerste keer in. Linksachter Mathieu D’hoore bleef in de kleedkamer, Kevin Pollet viel in. Even voorbij het uur dropte de Dikkelvense trainer met Gauthier Willemyns een extra aanvaller in de ploeg. Defensieve middenvelder Frédéric De Graeve ging naar de kant.

“Vanaf dan begonnen we met twee spitsen te spelen”, zegt De Cock. “Dat leverde meteen de aansluitingstreffer op. Gauthier Willemyns tekende voor de assist, David Cardon zorgde voor het doelpunt. Daarna verving ik ook nog Enzo Neve door Matt Demets. We kwamen via David Cardon langszij. In de slotfase hield de lat ons van de winninggoal. Voordien hadden we al wat kansen laten liggen. Ook de doelman van Menen pakte uit met een tweetal schitterende reflexen. We hadden deze match moeten winnen, maar dan hadden we in de eigen zestien scherper moeten zijn. Het lijkt alsof we niet meer kunnen verdedigen.”

In de slotfase verloor Dikkelvenne nog Jonas Vervaeke met een letsel. Hij werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gevoerd.