Teruggekeerde jihadi-mama krijgt geen straf, maar mag komende drie jaar niet op Facebook, Twitter of Instagram Siebe De Voogt

24 juni 2019

10u22 742 Gavere Een 26-jarige vrouw uit Baaigem die twee jaar geleden met twee kinderen terugkeerde uit Syrië, heeft in de Brugse rechtbank geen straf gekregen. Mede door het feit dat C.H. een blanco strafblad had en haar leven intussen weer op de rails kreeg, gaf de rechter haar de gunst van de opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. Zo mag H. de komende drie jaar niet op Facebook, Twitter of Instagram.

“De feiten zijn bijzonder ernstig en kunnen maatschappelijk niet worden aanvaard. Ze getuigen van een gevaarlijke en asociale persoonlijkheid.” De Brugse strafrechter toonde maandagmorgen haar misprijzen voor het verleden van C.H. Toch hield ze rekening met het feit dat de 26-jarige vrouw uit Baaigem haar leven intussen weer op de rails heeft.

Geen sociale media

“Beklaagde heeft een gunstig strafverleden en toonde oprecht schuldbesef. Ze toonde tijdens de debatten een langdurige en volgehouden wil tot sociale, familiale en maatschappelijke re-integratie. Dat bleek onder andere uit de gemotiveerde wijze waarop beklaagde haar tewerkstelling invult en de wijze waarop ze de band met haar familie terug aanhaalde, ondanks haar traumatische familiale verleden.” Het gevolg? C.H. werd veroordeeld, maar komt weg zonder straf. De rechter gaf haar de gunst van de opschorting, maar koppelde die wel aan voorwaarden. Zo mag de jonge moeder de komende drie jaar niet op Facebook, Twitter of Instagram zitten. H. mag ook geen contact hebben met personen uit het milieu van geradicaliseerde moslims of zich buiten de Europese Unie begeven.

Strijders IS

Het federaal parket startte in 2015 een onderzoek op, nadat ze info had ontvangen dat C.H. zich had bekeerd tot de islam en was geradicaliseerd. De vrouw verbleef in Antwerpen en was op 11 november 2014 naar Syrië vertrokken. Via Facebook was ze de maanden voordien in contact gekomen met Fahd Asamgi, die onder de strijdersnaam Abou Sabir Al-Belgiki vocht in Syrië voor de jihadistische groepering Jabhat Ansar Al-Din. Voor zijn deelname aan die splintergroepering van IS kreeg de man in 2016 al vijf jaar cel. “De man vocht in Syrië tegen de troepen van Asad”, sprak federaal procureur Antoon Schotsaert. “H. trouwde met hem bij haar aankomst in Syrië en werd kort nadien zwanger. Op 7 maart kwam Fahd Asamgi om het leven. Hij kreeg kogels van een sniper in z’n gezicht en hart.”

Poseren

Na het overlijden van haar man, postte C.H. op sociale media berichten over haar echtgenoot. “Jij was een echte strijder, een echte soldaat. Ik ben zo trots op alles wat je deed” en “Mijn haat voor ongelovigen gaat dieper en dieper”, schreef ze onder meer.N

a de dood van haar man, verbleef C.H. volgens het federaal parket een maand bij de emir van een andere splintergroepering van IS. “Ze woonde in zijn huis en had in die periode ook contact met Olivier Calebout en Abdelmalik Boutaliss: twee andere Belgische Syrië-strijders. In oktober beviel ze van haar eerste kind, dat de naam kreeg van zijn vader. Op 7 december 2015 hertrouwde ze uiteindelijk met ene Jean-Louis: een IS-strijder die we nooit met zekerheid hebben kunnen identificeren.” C.H. liet zich op sociale media niet onbetuigd en postte op Twitter en Facebook regelmatig berichten en foto’s waarin ze de praktijken van IS verheerlijkte. Ze poseerde volgens het federaal parket met wapens voor vlaggen van de terreurgroep en postte zelfs een foto van bloed op het voetpad, dat volgens haar afkomstig was van een 5-jarig buurjongetje.

Gevlucht

De jonge moeder slaagde er uiteindelijk op 22 december 2016 in om vanuit Syrië te vluchten naar Turkije. Volgens haar advocaat Johan Heymans deed ze voordien al meerdere pogingen. “Toen ze naar Syrië vertrok had ze eigenlijk een retourticket om twee weken later terug te keren”, pleitte hij. “Turkije laat iedereen makkelijk richting Syrië vertrekken, maar aan de inkomende grenspost schieten ze op alles wat beweegt. Een eerste terugkeerpoging stond met de hulp van een mensensmokkelaar gepland in april 2015. Haar eerste echtgenoot stierf echter een maand voordien. Hij zou haar helpen om terug te geraken, maar uiteindelijk moest ze het op eigen houtje doen. Terwijl ze zwanger was, vlogen de kogels haar rond de oren. Haar familie probeerde aan de andere kant te bemiddelen en ook de Belgische autoriteiten waren op de hoogte. Van hen hebben we echter nooit hulp gekregen. Ze moest zelf maar in de ambassade geraken.”

Uit liefde

De eerste poging van C.H. om terug te keren mislukte, maar uiteindelijk slaagde de jonge vrouw op 22 december 2016 toch in haar opzet. “Hoogzwanger van haar tweede kind en met haar eerste kindje op de rug, strompelde ze op teenslippers door de bergen om uiteindelijk in Turkije aan te komen. Ze moest in een hotelletje verblijven, want de ambassade was gesloten. Ze werd op 26 december opgepakt door de Turkse autoriteiten en opgesloten in een administratief detentiecentrum.” In maart 2017 landde C.H. op de luchthaven van Zaventem met haar kinderen van één maand en anderhalf jaar oud. Ze werd aangehouden en zat zes maanden in voorhechtenis. De vrouw had de vrijspraak gevraagd. Naar eigen zeggen deed ze alles uit liefde.