Tatiana Rogier uit Asper vanaf zondag in Blind Getrouwd op vtm Ronny De Coster

14 februari 2020

14u57 0 Gavere Tatiana Rogier (29) gaat trouwen met een man die ze van haar nog pluimen kent. De Gaverse is één van de acht deelnemers aan Blind Getrouwd, het matchingprogramma dat vanaf zondag loopt op vtm.

Tatiana is opgegroeid in Gent. Ze volgde Secretariaat Talen in Melle in het Sint-Franciscusinstituut in Melden, maar woont al ongeveer tien jaar in Asper bij Gavere. Sinds anderhalf jaar is ze single. “Ik ben een spontaan en vrolijk type dat enthousiast in het leven staat. Zeg maar: een echte levensgenieter. Shoppen, uit eten gaan en reizen zijn mijn grootste hobby’s. Vrienden en familie zijn voor mij ook heel belangrijk. Ik ben ook een echte Buffalo, een heel overtuigde supporter van KAA Gent”, omschrijft Tatiana zichzelf.

Stoer en lief

Van de man van haar dromen kan ze even scherp een profiel schetsen. “Respect en eerlijkheid zijn cruciaal in een relatie. Mijn toekomstige partner moet een enthousiaste doorzetter zijn die goed weet wat hij wil. Gevoel voor humor mag ook zeker niet ontbreken en ik wil een lieve en tegelijk ook stoere man: groot, verzorgd en liefst met donker haar”, zegt ze.

Geloof in het lot

Maar die kwam ze dus nog niet tegen. “Ik denk dat ik nogal kieskeurig ben”, gniffelt ze. “Het is een collega die me heeft ingeschreven. ’t Was voor de grap, maar ik ben er toch maar mee doorgegaan”, vertelt Tatiana, die werkt bij Colruyt in Merelbeke.

En kijk: uit meer dan 3.000 kandidaten is ze samen met zeven anderen uitverkoren om aan Blind Getrouwd deel te nemen. “Ik weet dat het wat vreemd is om mijn toekomst in handen te leggen van anderen, maar ik geloof in het lot. En de voorbereiding is wel zeer grondig gebeurd. Al in juni vorig jaar zijn we gestart. Aan psychologen en anderen specialisten moet je dan je hele leven vertellen. Je persoonlijkheid wordt tot in de details onderzocht en geanalyseerd. Het was een heel druk en gepland proces, maar ook zo leuk”, blikt Tatiana op de voorbije maanden terug.

Niks verklappen

Veel mag ze natuurlijk nog niet verklappen om de pret van de kijkers niet te bederven. Maar alle opnames voor het programma zijn achter de rug. En Tatiana is dus effectief getrouwd. “Maar hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan, kan ik natuurlijk nog niet vertellen. Anders is de lol eraf. Ik kan alleen maar zeggen: Blind Getrouwd was voor mij formidabel en wordt ook voor de kijker héél plezant”, besluit ze.

Blind Getrouwd, zondag vanaf 19.55 uur op vtm