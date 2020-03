Starter Deirdre deelt gratis verse soep uit aan onthaalouders en juffen in Gavere Ronny De Coster

24 maart 2020

11u57 0 Gavere Deirdre De Cock, die samen met haar man Nick Coppens in Gavere het cateringbedrijf Chef Terroir & Madam Terroir uitbaat, trekt de gemeente rond om gratis soep te bedelen bij onthaalouders en juffen in de kinderopvang op school.

“We zijn als startende onderneming zelf ook wel zwaar getroffen en blijven wel afhaalmaaltijden verzorgen. Dat gebeurt allemaal contactloos, omdat klanten betalen via overschrijving. We zetten de bestelling aan de auto, terwijl de mensen in de auto wachten”, vertelt Deirdre.

Terwijl ze haar zaak overeind probeert te houden, maakt de Gaverse ook nog de tijd voor liefdadigheid: ze heeft verse soep bereid en rijdt ermee naar de onthaalouders en juffen in de kinderopvang op school. “Er gaat terecht heel veel aandacht en steun naar de zorgverleners, maar zonder de juffen en de onthaalouders, zou er nog minder mogelijk zijn. Dat willen we onder de aandacht brengen”, motiveert Deirdre haar initiatief.