Sprookjesverhaal met Eekhoorn Hippeltje in de hoofdrol in ’t Paradijs in Asper Ronny De Coster

12 juli 2019

17u11 0 Gavere Kermiszondag 14 juli verloopt in een sprookjesachtige sfeer in taverne ’t Paradijs in Asper. T.H. Marysienka leest er het sprookje “Het Groene Boekje” voor.

Het verhaal is geschikt voor kinderen en volwassenen. De sprookjesnamiddag begint om 15 uur. De toegang is gratis en iedereen krijgt ook nog een gratis drankje. Als verrassingsact is er nog de landing van een sprookjesfee. Kinderen die een tekening meebrengen of ter plaatse maken, krijgen een attentie.