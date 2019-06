Sportieve topprestatie: John Monsecour uit Gavere beklom samen met 11 andere diabetespatiënten de hoogste bergpas van Italië Ronny De Coster

19 juni 2019

12u20 0 Gavere John Monsecour uit Asper heeft in Italië een sportieve topprestatie neergezet: samen met 11 andere diabetespatiënten bereikte hij per fiets de top van de Stelvio, de hoogste bergpas van Italië. “Met Climbing For Life wilden we aantonen dat je als diabetespatiënt wel degelijk grote sportprestatie kan leveren. En we hebben het gehaald”, prijst John zichzelf en zijn teamgenoten gelukkig.

Het team van 12 Vlaamse en Waalse klimmers reed de Stelvio op vanuit Bormio. Dat is 21,5 kilometer, goed voor 1.500 hoogtemeters, liefst 40 bochten en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%.

“Het venijn zat in de lengte en de staart van de klim met een stijgingspercentage van boven de 10% in de laatste 2 kilometer”, begint John te vertellen. “We hadden gelukkig wel ideaal weer voor de beklimming: het was droog, licht bewolkt met de zon die af en toe voor een beetje heerlijke warmte zorgde. Met zijn 2.758 meter is de Stelvio de hoogste pas in Italië en het is ook één van de zwaarste beklimmingen in het wielrennen. We zijn ongelooflijk trots dat wij, twaalf mensen met diabetes, de top hebben bereikt”, juicht John.

Bloedsuikerspielel op peil houden

Elk van de twaalf deelnemers reed de beklimming op eigen tempo, op hartslag. “Uit de opgebouwde ervaring, wist ik dat het mogelijk moest zijn om op die manier de top te halen”, zegt John.

“Ik controleerde heel regelmatig mijn bloedsuikerspiegel en at of dronk naargelang de gemeten waarde. En dat werkte: na 2 uur en 37 minuten heb ik de top bereikt. Dit was nooit mogelijk geweest zonder de professionele begeleiding van Energy Lab uit Gent en ook niet zonder het voorbereidingsprogramma dat we aangeboden kregen vanuit de Diabetes Liga. Het is ook dankzij de steun van de vele mensen uit het Diabetes Liga Cycling Team en van mijn vrouw en zonen, familie en vrienden dat ik de beg heb kunnen bedwingen. Ik heb nu geleerd hoe ik intensieve sportieve inspanningen kan leveren zonder de controle over mijn bloedsuikerspiegel te verliezen”, getuigt John dankbaar.

En nu op naar de Ventoux!

Johns Italiaanse topprestatie doet hem beslissen om door te gaan. “Ik blijf fietsen en blijf dit doen binnen het Diabetes Liga Cycling Team. Het volgende doel is de Mont Ventoux begin augustus. Ik heb er nu al zin in”, besluit de sportieve Asperling.

Het initiatief had ook een goed doel: deze editie van Climbing for Life bracht liefst 70.176.60 euro op voor de Diabetes-Liga. Wie dit wil, kan het project van de Diabetes Liga nog steeds financieel steunen via https://steun.diabetes.be/project/17072