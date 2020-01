Spijkergooier van Gavere is ermee gestopt, maar nog nog niet ontmaskerd Ronny De Coster

29 januari 2020

11u54 0 Gavere Is de beruchte spijkergooier van Gavere tot inkeer gekomen? “De voorbije twee weken heb ik alvast geen meldingen meer gekregen. Hopelijk is dit nu definitief gestopt. Al is daarmee de kous niet af: ik hoop dat de dader alsnog wordt gevonden, want er zijn tientallen slachtoffers”, zegt burgemeester Denis Dierick (Open Vld).

Wekenlang is de spijkergooier aan het werk geweest in de Ellevestraat, een verbindingsweg tussen Baaigem en Dikkelvenne.“Het ging niet om een paar spijkers: op sommige plaatsen heb ik zelf nog een halve kilogram spijkers en schroeven opgeraapt. De dader beschikte dus toch wel over een flinke voorraad”, vertelt de burgemeester.

Tientallen slachtoffers

Hij kreeg tientallen meldingen van automobilisten die er banden lek hadden gereden. “Ik schat dat ik een veertigal telefoontjes kreeg. Vaak ging het om één band, maar ik ken ook mensen die daar met vier lekke banden stonden. Iemand heeft zelfs nieuwe velgen moeten kopen. Als we al die schadegevallen eens optellen, komen we toch aan een flink bedrag. Ik hoop samen met de gedupeerden, dat de dader toch nog wordt gevonden”, bedenkt de burgemeester.

Spookweg

De Ellevestraat doet wel eens dienst als spookweg voor verkeer tussen Baaigem en Dikkelvenne. “Het is gevaarlijk om te gissen, maar misschien is de spijkergooier iemand die het verkeer in die straat niet genegen is?”, besluit Dierick.