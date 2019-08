Spéciale Belge van Brouwerij Contreras: “Omdat iedereen een ‘tonneke’ bestelde, hebben we het maar officieel zo genoemd” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Ronny De Coster

31 augustus 2019

07u00 0 Gavere De uitdaging om een beter bier te maken als reactie tegen de buitenlandse pils die ons land massaal overspoelde, deed een eeuw geleden de Spéciale Belge ontstaan. Die van Brouwerij Contreras in Dikkelvenne werd al snel bekend als Tonneke. Commercieel is het niet meer de grote topper, maar het is wel een erkend streekproduct.

Sinds 2005 runt Frederik De Vrieze samen met zijn echtgenote Ann Contreras de brouwerij. Ann is de dochter van Willy Contreras, die in 1957 de brouwerij van zijn neef Marcel had overgenomen. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug naar 1818, toen Valère Latte bier begon te brouwen.

Alleen in grote vaten

Spéciale Belge is een amberkleurig bier van hoge gisting zonder nagisting in de fles. Het heeft een alcoholgehalte van vijf procent. Contreras is niet de enige met zo’n bier in zijn assortiment: begin vorige eeuw brachten verschillende Belgische brouwers een Spéciale Belge op de markt, op vraag van de Unie van de Belgische Brouwers in 1905. Die wou als reactie op de stijgende import van bieren uit onder andere Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië een kwalitatief beter bier op de markt te brengen. De Spéciale Belge van Contreras is ontstaan in 1925. “Omdat het door de brouwerij oorspronkelijk alleen in grote vaten werd verkocht, vroegen de klanten op café op den duur een ‘tonneke’. Uiteindelijk werd het bier ook officieel zo genoemd”, weet Frederik De Vrieze.

Spéciale Belge-bieren zijn een beetje over hun hoogtepunt heen. Dat heeft te maken met de veranderende smaak van de consument. We hebben de opkomst van fruitbieren gekend en de jongste jaren zijn blonde speciale bieren erg in trek Frederik De Vrieze

Het bier werd aanvankelijk zonder koolzuurgas afgevuld en kreeg pas een schuimkraag in 1959. “In de jaren ’80 was dit een zeer geliefd doordrinkbier. Ondertussen is het qua verkoop een beetje over zijn hoogtepunt heen. Dat heeft te maken met de veranderende smaak van de consument. We hebben de opkomst van fruitbieren gekend en de jongste jaren zijn de blonde speciale bieren erg in trek. Onze Valeir Blond vertegenwoordigt zelfs de helft van de omzet van ons bedrijf”, becijfert brouwer Frederik. In 2008 werd het superieure Gaverse biertje door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) erkend als streekproduct.

Export

De Vrieze zag de voorbij jaren niet alleen de smaak van de bierdrinker, maar ook het brouwerijlandschap grondig veranderen. “Vroeger kwamen Amerikanen hier bier kopen. Ze waren ooit onze grootste buitenlandse klant. Tegenwoordig brouwen ze zelf. De voorbije vijftien jaar werden er in de Verenigde Staten 1.700 nieuwe brouwerijen opgericht. Frankrijk, Japan en de Scandinavische landen zijn nu de grote buitenlandse afnemers. Ook in eigen land is het aanbod heel sterk gestegen. Daardoor worden wij - als kleine brouwerij - nog meer uitgedaagd om origineel uit de hoek te komen. De ambachtelijkheid is onze sterkste troef. Maar dat wil niet zeggen dat we ouderwets moeten zijn, we moeten ook voortdurend vernieuwen en innoveren”, beseft Frederik.

Ambachtelijkheid is onze sterkste troef. Maar dat wil niet zeggen dat we ouderwets moeten zijn, we moeten ook voortdurend vernieuwen en innoveren Frederik De Vrieze

